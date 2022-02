Alla Juventus piace il difensore centrale classe 2000 in forza al Lille Sven Botman. Per il centrale olandese la concorrenza è spietata però, oltre al Milan che lo segue da tempo ora è molto forte anche il Newcastle. Come riferisce Newcastle Chronicle gli inglesi vista anche la nuova proprietà che ha permesso grandi acquisti sarebbero disposti ad investire grandi cifre pur di accaparrarsi il difensore olandese di proprietà del Lille.