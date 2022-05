Alla Juventus è stato spesso accostato il centrocampista della Roma Bryan Cristante. L'ex giocatore dell'Atalanta, come riporta Il Messaggero, a breve si incontrerà con la società giallorossa per discutere il rinnovo di contratto. Tuttavia Juventus e Milan restano vigili e saranno pronte a sfidarsi in caso di mancato accordo tra Cristante e la Roma.