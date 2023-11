La missione inglese di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è già terminata, ma inizia a portare qualche frutto. La dirigenza bianconera lunedì era in tribuna per assistere a Tottenham-Chelsea, prima del ritorno in Italia, con idee e contatti in più. Per esempio, quello con, il centrocampista inglese del Manchester City, che va a caccia di un club in cui fare minuti già a gennaio. La Juve ha incontrato il suo agente, incassando il suo primo sì a trasferirsi a Torino per un semestre e anche quello del club a concederlo in prestito, scrive la Gazzetta dello Sport. Un’ottima base di partenza per aprire una trattativa che appare più semplice rispetto ad altre, per una questione di costi e anche di volontà comuni.L'incontro è avvenuto con i procuratori dell’agenzia Stellar, che da qualche mese cura gli interessi di Nicolò Fagioli ma ha tra i suoi assistiti anche Phillips. I temi sono stati il rinnovo del centrocampista italiano - che si legherà alla Juventus fino al 2028 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno - ma anche il mercato di gennaio. E la Juventus ha ribadito il suo interesse per Phillips, che si è detto disponibile a lasciare l’Inghilterra già a gennaio e anche solo per un prestito di 6 mesi. Anche perché non vuole correre il rischio di perdere anche il posto in nazionale e di conseguenza l’Europeo. L'unico nodo resta l'ingaggio, visto che guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. Come si legge, Giuntoli e Manna sono tornati a Torino con una buona dose d’ottimismo ma anche con la consapevolezza che da qui a gennaio andranno fatte una serie di valutazioni, anche con l’allenatore.