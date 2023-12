La Juventus prosegue il suo lavoro dietro le quinte in vista di possibili interventi di mercato. Le trattative con il Manchester City, ad esempio, riguardo al prestito disono ancora in corso, ma le valutazioni economiche non risultano completamente convincenti. Il club inglese desidererebbe ottenere una compensazione economica per concedere il prestito di sei mesi e vorrebbe scaricare interamente l'onere salariale del centrocampista. Inoltre, il giocatore richiederebbe la garanzia di un posto da titolare, un aspetto che potrebbe destare qualche preoccupazione da parte di Allegri. L'allenatore è soddisfatto delle prestazioni attuali del centrocampo e si mostra aperto solo a valutare alternative selettive.