Il Daily Telegraph racconta, infatti, come il centrocampista inglese sia un profilo sempre attuale per i bianconeri in vista della riapertura del mercato a gennaio, in cui dovrà necessariamente rinforzare il reparto di mezzo. Tanti i parametri economici da rispettare, ma prima di tutto ci sono le esigenze tecniche, su cui Allegri e Giuntoli si stanno confrontando: meglio un regista che faccia avanzare Locatelli o una mezz’ala di qualità alla Samardzic? La risposta ancora non è definitiva. Intanto, il Telegraph conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sulla volontà di fare un tentativo concreto per il centrocampista classe ‘95 di proprietà del Manchester City, sotto contratto fino a giugno 2028 ma desideroso di trovare una nuova sistemazione per avere una continuità di impiego, ora smarrita, in vista del prossimo Europeo.- La Juve è pronta a mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto - e con parte dell’ingaggio da 7,8 milioni di euro lordi a carico della squadra di Guardiola - che però ha suscitato i legittimi interrogativi del giocatore, che avrebbe chiesto delle garanzie di essere una prima scelta di Allegri per prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Italia. Anche perché ci sono diverse concorrenti, soprattutto in Premier League. Tra queste anche il Newcastle, intenzionato a venire incontro alle richieste del City di acquistarlo a titolo definitivo. Questione aperta.