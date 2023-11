C'ètra gli obiettivi dei mercato della Juventus. Il centrocampista 27enne è sulla lista di Giuntoli, che a gennaio vuole regalare adalmeno un nuovo centrocampista. L'ex giocatore del Leeds, esploso con Bielsa in panchina, vuole andare all'Europeo, per entrare nella lista dei convocati di Southgate deve giocare con continuità, per farlo l'unica possibilità è lasciare il Manchester City. La musica rispetto all'ultima stagione (solo 12 presenze in Premier, 2 da titolare, per un totale di 300 minuti) non è cambiata, quest'anno ha giocato solo 187', considerando il campionato, la Champions League e la Coppa di Lega. Non è una priorità per Guardiola, che potrebbe decidere di lasciarlo partire con l'inizio del 2024.