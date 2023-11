La Juventus è attualmente al centro dell'attenzione del, con le ultime notizie che suggeriscono un possibile interesse per il talentuoso centrocampista. Le voci sulla possibile destinazione del giocatore presso la Juventus hanno preso slancio dopo che Phillips ha manifestato il suo gradimento verso un possibile trasferimento., i bianconeri si trovano ora a dover valutare attentamente l'impegno economico necessario per portare a termine quest'operazione.Phillips, noto per la sua abilità tattica e la capacità di controllare il gioco a centrocampo, potrebbe rappresentare un'importante aggiunta per la Juventus, fornendo un ulteriore supporto e stabilità nel reparto centrale. La prospettiva è proprio quella di un prestito di 6 mesi offerto dalchepotrebbe offrire una soluzione temporanea interessante, consentendo alla Juventus di valutare ulteriormente le prestazioni di Phillips e la sua adattabilità al contesto della Serie A. Questa mossa strategica potrebbe fornire una preziosa opportunità per osservare da vicino il giocatore in azione, prima di prendere una decisione definitiva sull'acquisto. Il giocatore ha detto sì, proprio come il City. E la Juve? Ora decide.