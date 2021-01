Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, siamo ai dettagli per l'arrivo di Elia Petrelli, attaccante della Juve Under 23 classe 2001, in arrivo al Genoa dopo Manolo Portanova. Il giocatore svolgerà domani le visite mediche e subito dopo firmerà il contratto con la squadra ligure. Petrelli si trasferisce per 3,5 milioni e andrà in prestito in Serie B: a lui, la scelta definitiva. Lo vogliono Virtus Entella e Cremonese, con la squadra lombarda che ha chiesto ai bianconeri anche Coccolo e Del Sole. Staremo a vedere se gli interessi si concretizzeranno.