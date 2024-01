Nella sua lunga intervista a Tuttosport Gianlucaha parlato anche del "nuovo" modo di rapportarsi con i giovani, sui quali lasta lavorando molto. Ecco il suo pensiero: "La velocità con cui devi trasmettere i concetti è cambiata. Devi parlare in maniera più diretta, non dilungandoti troppo. Poi devi essere credibile, è un attimo che ti sgamano se dici una cosa non vera. Hanno teste veloci e questo è stimolante. Oggi hanno tolto il vincolo pluriennale nei giovani di serie per cui si ha più facilità ad andare via. Oggi è più facile muoversi in tutti i sensi".