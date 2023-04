Gianlucanell'intervallo della gara della Juventus Next Gen è intervenuto ai microfoni di RaiSport. Le sue parole:"Ci serviva riportare la partita in parità di gol. Siamo stati bravi ad approcciare con personalità la partita. Siamo solo a fine primo tempo, adesso ci aspettiamo una reazione del Vicenza, ma la squadra deve continuare a giocare con questa personalità e cercare di metterli in difficoltà e di fare il secondo gol. La cosa bella è la personalità con cui la squadra ha giocato il primo tempo. Sappiamo che questo non basta, servono 45 minuti di grande intensità tecnica e emotiva, cercando di fare gol e mantenendo l’attenzione difensiva"."Perché le altre non osano? Difficile capire le problematiche delle altre società. Da Sassuolo c’è stata apertura. Speriamo ci siano realtà importanti che possano aggiungersi alla Juventus, crediamo sia uno step di sviluppo per i giocatori bravi e per chi ha più bisogno di tempo per maturare. Sarebbe un plus per calcio italiano"."Sappiamo quanto sia importante scendere in campo per vincere tutte le partite. Uno dei motivi per cui abbiamo fatto la seconda squadra è per vivere queste serate. Giocare a Vicenza davanti a tanta gente fa capire valore giocatori. Ben vengano queste partite, speriamo ce ne siano in futuro tante altre, questo dà dimensione di quel che stiamo facendo".