Share





di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Gianluca Pessotto ha parlato a Vinovo in occasione dell'evento Juventus is Juventus per la giornata internazionale per la disabilità. Queste le sue parole:





INCLUSIONE- "Una giornata molto importante, speciale per Juventus che ha voluto fortemente fare questo allenamento che vede protagoniste quattro squadre: Juventus for Special, Juventus Under 19 femminile, Under 19 maschile e Next Gen. In occasione della giornata internazionale per la disabilità credo fosse importante dare un segnale di inclusione totale ed è stato bello vedere come questi ragazzi si siano espressi sul campo attraverso quella che è la loro passione. La forza e la bellezza di questo sport permette a tutti i ragazzi di potersi esprimere per quello che è un sentimento che parte da dentro, da bambino. Oggi abbiamo avuto la possibilità di divertirci e sentirci calciatori. Quelli che giocano in Juventus for Special sono calciatori e oggi ci siamo sentiti tutti parte di questa famiglia".



IMPORTANZA MAGLIA JUVE- "Emozionante ogni volta che si scende in campo con al maglia della Juventus a qualsiasi livello. La maglia è importante e prestigiosa, permette di vivere emozioni grandi. Oggi le emozioni ce le hanno regalate ragazzi e ragazze in campo. Ci hanno fatto divertire, hanno dimostrato di saper giocare a calcio che è la cosa più importante perchè sono calciatori. Nessuno regala loro nulla, questo è un messaggio importante che li fa sentire parte della società".



DALLE GIOVANILI ALLA PRIMA SQUADRA- "Oggi abbiamo giocatori in prima squadra cresciuti in Juventus, questo è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per tutti quanti. Risultato di un lavoro che dura da anni e a cui la società tiene tantissimo. Vogliamo continuare a lavorare seriamente per dare ancora più valore al lavoro fatto dalle persone".