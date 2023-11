Intervenuto all'inaugurazione di due campi dedicati alla memoria di Gianluca Vialli a Torino , Gianlucaha parlato anche della "nuova" politica bianconera incentrata sui giovani. Ecco il suo commento: "Non c'è sport senza attività di base. Si parla dei grandi, ovvero del prodotto finale, ma dietro c'è un lavoro di tantissime persone che lavorano quotidianamente. Questo avviene anche alla, si è iniziato a lavorare con i giovani sperando di raccogliere i frutti, e già oggi lo stiamo facendo. Domenicaha segnato il primo gol in A, l'emozione che abbiamo provato noi che lo abbiamo visto crescere è indimenticabile. Spero in tanti lo possano seguire".