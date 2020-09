Non solo Suarez, Dzeko, Cavani e Morata, la Juventus lavora anche per l’Under 23 e il settore giovanile. In entrata per assicurarsi i giovani talenti, in uscita per valorizzarli. È quello che può succedere a Mattia Del Favero, portiere rientrato dal prestito al Piacenza. Il classe ’98, secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, è entrato nel mirino del Pescara, tanto che i due club sarebbero già al lavoro per definire l’operazione, imbastita su un prestito con diritto di riscatto.