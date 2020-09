Mattia Del Favero, portiere della Juve Under 23, si trasferirà al Pescara in prestito con diritto di riscatto. La Juve ed il club abruzzese hanno trovato l'accordo per il trasferimento del portiere classe '98. Nelle prossime ore le due società cercheranno di chiudere anche un'altra operazione: quella per Manolo Portanova che dovrebbe firmare in prestito per una stagione col Pescara. Entrambi i calciatori si stanno allenando con la prima squadra di Andrea Pirlo. Presto partiranno per Pescara.