Allegri non ci ha mai rinunciato nelle ultime sei partite, lasciandolo in panchina solo per 28 minuti in totale; adesso però. dovrà fare a meno di Andreache era in diffida e ha preso il cartellino giallo contro il Frosinone. Sarà squalificato in Juve-Roma, un'assenza da non sottovalutare visto il rendimento dell'esterno italiano.L'allenatore bianconero dovrà quindi trovare soluzioni alternative e in particolare ha due strade da poter prendere. La prima e anche la più probabile, in attesa delle prove in allenamento che daranno maggiori indicazioni, vedrebberuolo che soprattutto a inizio stagione ha ricoperto ma che in fondo non ha mai abbandonato anche nelle ultime partite, considerando lo scambio continuo di posizioni con Cambiaso. In questo caso,C'è però un'altra possibilità, ovvero rivederedal primo minuto per la prima volta dopo l'infortunio muscolare. Lo statunitense sta crescendo di condizione e di minutaggio (più di 40 minuti tra Genoa e Frosinone). Se fosse così, allora Weston giocherebbe da mezzala, con meno compiti di allagarsi. "Mi serviva un giocatore come lui che puntasse l'uomo nel finale di partita", ha detto Allegri su Weah. Caratteristiche che però potrebbero servire anche in Juve-Roma nell'ultima parte del match. Weah come jolly da usare quando le difese sono più stanche, l'idea iniziale è questa. C'è ancora tempo però per prendere una decisione definitiva.