Negli ultimi giorni si susseguono le voci su un possibile approdo alla Juventus in estate di Ivan Perisic. L'attaccante croato è infatti in scadenza di contratto con l'Inter e attualmente non sembra ci sia la volontà di rinnovare. Sono molte le squadre a cui è stato accostato, come il Chelsea o, in Italia, la Roma. Però sembra che una squadra molto vicina sia la Juventus. Il NOME GIUSTO - Proprio Perisic con una doppietta mercoledì sera ha regalato ai nerazzurri la vittoria della Coppa Italia a scapito della Juventus. L'attaccante croato sposerebbe perfettamente il gioco di Massimiliano Allegri e potrebbe dare alla Vecchia Signora ciò che a livello di gioco è mancato in questa stagione. Sarebbe il nome giusto anche per la società: i bianconeri hanno spesso preso giocatori a parametro zero offrendo commissioni agli agenti e ingaggi elevati. Si pensi ad Adrien Rabiot o Aaron Ramsey. Il nuovo nome quindi può essere davvero quello di Ivan Perisic, le quotazioni si alzano e, adesso, Madama può pensare seriamente di affondare il colpo.