Sfuma definitivamente la pista Perisic per la Juve. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'esterno croato ha raggiunto un accordo con il Tottenham di Antonio Conte per un biennale, tanto da aver già comunicato alla stessa Inter l'intenzione di partire. Già la prossima settimana il giocatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con gli Spurs, dopodichè procederà alla firma del contratto. Niente da fare, quindi, per i bianconeri, che avevano individuato in lui il rinforzo ideale per l'attacco dopo la partenza di Paulo Dybala.