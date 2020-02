La Juve esce con le ossa rotte da una Verona che si rivela fatale. Un passo falso che certifica un problema: in trasferta Sarri fa sempre più fatica. 3-1 in rimonta contro la Lazio, 2-1 a Napoli, e ieri il 2-1 contro la banda Juric. Nelle ultime 5 gare lontano dall’Allianz Stadium 3 sconfitte e due vittorie, di misura con Roma e Sampdoria. Un problema che ha ammesso anche Sarri nel post partita: "In questo momento abbiamo differenza di rendimento e prestazioni tra casa e trasferta. Ne abbiamo già discusso in settimana, ma non siamo riusciti a risolverlo stasera".