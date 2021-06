Le richieste di Mattia Perin alla Juve sembrano essere state accolte. Il portiere, nella scorsa stagione al Genoa, è tornato in bianconero dopo l'anno e mezzo di prestito. E ha comunicato nei giorni scorsi alla dirigenza piemontese come la sua volontà non sia quella di restare a Torino a fare il vice-Szczesny bensì andare laddove possa giocare con continuità. Quale sarà dunque il secondo portiere della Juventus? Con la conferma di Pinsoglio, la scelta potrebbe svincolarsi dai 'problemi di lista' e dunque andare su un profilo d'esperienza, così come richiesto da Allegri.