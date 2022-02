Può essere Marco Carnesecchi il sostituto di Mattia Perin come secondo portiere della Juve. Lo riporta TMW, spiegando che l'estremo difensore della Cremonese, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, potrebbe diventare il prossimo vice Szczesny, a partire da giugno. Il rinnovo dell'ex Genoa, infatti, è ancora fortemente in dubbio, soprattutto perchè il suo attuale ingaggio da 2 milioni e mezzo di euro fa propendere per un addio in estate, a meno di un taglio drastico e netto dello stipendio. Sempre che Perin non decida di tentare una nuova avventura, magari in una squadra che possa garantirgli un posto da titolare.