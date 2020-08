Mattia Perin verso il ritorno al Genoa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta si è informata sul portiere della Juventus che però è destinato a tornare al Grifone dove ha già giocato in prestito negli ultimi sei mesi. La Dea potrebbe però prendere Romero a titolo definitivo. Intanto il club bergamasco è pronto a tornare sul mercato per completare il reparto offensivo: i primi nomi sulla lista della spesa sono quelli di Miranchuk (Lokomotiv Mosca), Thauvin (Marsiglia) e Boga (Sassuolo).