Mattiaha parlato al podcast della Juventus Stories of Strength:FUTURO- “Ho ancora tanti obiettivi calcistici. Compirò 31 anni ma voglio giocare ancora parecchio, ho imparato ad amare sempre di più. Voglio massimizzare il lavoro in palestra e in campo sulla mia mente. Voglio fare la miglior carriera possibile. Fuori mi piacerebbe portare quello che abbiamo trasferito oggi qui. Aiutare i più giovani che ne hanno bisogno, sono un veterano in spogliatoio e voglio far aprire gli occhi ai miei compagni sull’argomento. Avere una visione grande e media ci può stare ma devo vivere giorno per giorno altrimenti perdo l’equilibrio. Si costruisce il sentiero per arrivare agli obiettivi”.