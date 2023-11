Mattiaha parlato al podcast della Juventus Stories of Strength:“Impattava tantissimo. Mi sono accorto che tutte e cinque le mie operazioni, erano infortuni emotivi. Inutile dire che non esistono. Quando ho cominciato a lavorarci e scioglierli vai a trovare cose della tua vita che non avevi il coraggio di affrontare. Procrastinare è un difetto enorme dell’essere umano, i problemi vanno affrontati e guardati in faccia. Per questo è importante chiedere aiuto. Se vuoi progredire come essere umano è un aspetto fondamentale. Ci vuole coraggio”.