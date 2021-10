Un nodo da sciogliere: il futuro di Mattia. Il secondo poritere bianconero va verso i 29 anni e il suo ingaggio non sarebbe un problema. Semmai, è il futuro del ragazzo a interessare: non vuole restare a guardare, non vuole fare il rincalzo di lusso. Con la scadenza fissata 2022, i bianconeri e il giocatore potrebbero separarsi a fine anno. La Juve potrebbe a quel punto mettersi alla ricerca di un nuovo dodicesimo: interessa Ospina, in scadenza con il Napoli, ma anche Sirigu e Consigli possono essere nomi importanti.