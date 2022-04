7









Mattia Perin e la Juventus, ancora insieme. Il secondo portiere bianconero ha trovato l'accordo con il club per il prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2022. La trattativa tra le parti per il rinnovo contrattuale è arrivata ai dettagli e sarà lui il primo a firmare tra tutti i quei giocatori in scadenza. Archiviata la pratica Paulo Dybala, restano in bilico quello di Juan Cuadrado fino al 2023, scattato automaticamente al raggiungimento della 40esima presenza stagionale, ma per cui si cerca un accordo salariale diverso, oltre a De Sciglio e Bernardeschi. Mattia Perin è prossimo a prolungare fino al 30 giugno 2025 con contatti produttivi nelle ultime ore. Prezioso uomo spogliatoio e vice più che affidabile, era stato sondato da diverse squadre, ma ha prevalso la voglia di restare alla Juve. Firma molto vicina. LE CIFRE - ​Il nuovo accordo, raggiunto nella giornata di ieri, dovrebbe essere fino al 2025, triennale o biennale con opzione, con ingaggio nettamente inferiore a quello attuale, 2,3 milioni di euro (dovrebbe guadagnare circa 1,2 milioni di euro netti a stagione).