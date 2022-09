Dopocome miglior giocatore della squadra nel mese di Agosto, è spettato aricevere questo premio. Merito delle brillanti prestazioni fornite dal portiere in tutti i match che i bianconeri hanno disputato a settembre.che hanno permesso alla squadra di rimanere in gara sia con Benfica che Psg. Perin si è dimostrato all'altezza di sostituireuori per infortunio e che rientrerà proprio contro il Bologna domenica. Un premio che però ha dall'altra parte evidenziato ancora di più le difficoltà della Juventus. Se non ci fosse stato l'ex portiere del Genoa infatti, probabilmente la squadra di Allegri arriverebbe ai prossimi impegni con ancora più distacco in campionato e sconfitte più larghe in Europa. I tifosi bianconeri hanno evidenziato questo aspetto, rimarcando il momento a dir poco complicato della squadra.