Occhio alle porte girevoli. La Juve è la più frettolosa e sta accelerando in queste ore per sistemare a titolo definitivo il portiere azzurro Mattia Perin all'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. La Dea però prende tempo, in attesa di vedersi garantiti dalla Roma, che ieri si è fatta prepotentemente avanti per Pierluigi Gollini, i 30 milioni del valore del portiere che ambisce alla Nazionale per Euro2021. In un primo momento Fabio Paratici aveva proposto Perin direttamente a Guido Fienga, ma il CEO della Roma ha risposto di preferire di gran lunga l'estremo difensore estense per rimpiazzare Pau Lopez.