Tra Juventus, Atalanta e Roma si potrebbe innescare un domino di mercato, con protagonisti Perin, Gollini e Pau Lopez. Esattamente, questa volta i protagonisti sono tre portieri. Come riporta Calciomercato.com, la Juve sta pensando di sistemare l’estremo difensore in prestito al Genoa all’Atalanta, che però prende tempo. L’attesa è dovuta al fatto che i bergamaschi stanno aspettando l’offerta giusta della Roma per Gollini, valutato 30 milioni di euro, che a quel punto libererebbe Pau Lopez in direzione Tottenham. Nel frattempo, la dirigenza bianconera aveva proposto Perin direttamente al CEO della Roma Fienga, che però ha preferito puntare su Gollini.