Juve, come sta Perin

Buone notizie anche per Mattiadall'allenamento di questa mattina alla Continassa.Il portiere, vice di Wojciech Szczesny ai box da inizio febbraio a causa di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, ha infatti ripreso a lavorare con gli altri compagni di reparto , iniziando quindi a intravvedere la possibilità di tornare tra i convocati di Massimiliano Allegri, così come Adrien Rabiot. Con tutta probabilità l'azzurro sarà a disposizione già per il match di domenica dellacontro il, la sua ex squadra, in cui comunque giocherà come sempre il polacco.