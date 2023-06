Dopo Leonardo Bonucci, con la sua J sui social postata qualche giorno fa in risposta alle voci, anche il secondo portiere bianconero ha voluto mandare poco fa un segnale al club. In molti lo vorrebbero come titolare e, in particolare, in queste ore spingono dalla Turchia per un suo approdo nel campionato, con la Juve che avrebbe individuato in Audero il nome per sostituirlo. Ma lui, senza dubbi, ha prontamente risposto: una storia con un urlo in maglia bianconera e due cuori... dei colori della Juventus.