1









In attesa delle cessioni, ci saranno i rientri. I nomi sono anche quelli di Mattia Perin e Cristian Romero, in arrivo a Torino direttamente da Genova, dove sono stati protagonisti della corsa salvezza targata Davide Nicola. Un nuovo corso, quello del Grifone, che ripartirà probabilmente da Vincenzo Italiano in panchina e non dai due uomini della difesa: entrambi inizieranno con la Juventus, ma se il portiere sembra ormai sempre più promesso alla causa Atalanta (che lascerà partire Gollini, forse direzione Roma), il difensore ha ancora qualche chance di rimanere. Soprattutto se si tratterà di difesa a tre nelle idee di Andrea Pirlo. In ogni caso, i due sembrano assolutamente di passaggio.