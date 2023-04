Ancora un super Mattiaquello visto in. "Un altro titolare, non una riserva. Il salvataggio sulla testa die quello suevitano l'umiliazione" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Due parate su Maxime Lopez e Ceide, riflessi felini sul colpo di testa ravvicinato di Defrel, vede sbucare in extremis il sinistro del francese e si tuffa in lieve ritardo". 7, invece, da parte di Tuttosport: "Clamoroso sull'inzuccata da pochi passi di Defrel nella ripresa, ma ormai non fa più notizia: un numero uno, fatto e finito".7 anche per noi de ilBianconero.com: "Ogni dubbio che riguarda le sue qualità è svanito ormai da tempo, anzi, Mattia Perin continua a dimostrare giornata dopo giornata di essere sullo stesso livello di Szczesny ed è probabile che questa staffetta la rivedremo ancora numerose volte da qui al termine della stagione. Decisivo nello sventare la conclusione dalla distanza di Maxime Lopez e altrettanto miracoloso su quella di Defrel. Una certezza".