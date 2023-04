Le parole di Mattiaa JTV dopo: "Fa parte del calcio, i gol si fanno e si subiscono al novantesimo. Lo accettiamo e lavoriamo sulle cose che non abbiamo fatto bene per migliorarci. Oggi abbiamo fatto a tratti una buona fase difensiva ma potevamo essere più attivi. Senza palla di solito lo siamo di più. Il nostro lato caratteriale è stato un po’ sottotono rispetto al solito anche se abbiamo fatto comunque una bella partita. Stiamo dimostrando gara dopo gara di essere uniti. Remiamo tutti nella stessa direzione, ma quando lo fai devi andare anche controcorrente. Questo periodo ci ha unito tantissimo, siamo connessi. È la cosa più bella che abbiamo scoperto nella difficoltà".E sulla sua prestazione: "Io sempre pronto? Preparo anche le partite che non gioco come se le dovessi giocare. Così quando vengo chiamato in causa non devo premere il tasto on. Sono sempre acceso e cerco di dare il mio contributo sempre. Ora archiviamo la partita di oggi, ci giocheremo la finale al ritorno. Sarà una partita dal valore altissimo e ci faremo trovare pronti, ma prima abbiamo campionato ed Europa League che sono obiettivi molto importanti".