Come racconta il Corriere dello Sport, nella scorsa stagione, alla voce, la Juve ha ottenuto al massimo pareggi contro le grandi che la precedevano in classifica. Nessun successo, per intendersi, oltre che con i rossoneri, pure con Inter e Napoli (4 punti in tutto in 6 partite giocate). Ottenerlo oggi a San Siro acquisterebbe un significato ancora maggiore e aggiungerebbe autostima al gruppo, in vista anche della trasferta in Israele che deciderà il cammino europeo.