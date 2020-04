La Juventus non smette di custodire il sogno del ritorno di Paul Pogba, ormai ai margini con il Manchester United dopo una stagione travagliata. Però, i bianconeri non sono i soli a monitorare il fuoriclasse francese, sul quale - oltre al Real Madrid - sembra essere piombato prepotentemente il Paris Saint-Germain. Infatti, come riporta il Mail, i parigini avrebbero fatto la loro offerta ai Red Devils: un'offerta che, oltre alla parte cash, prevede anche l'inserimento di Angel Di Maria come contropartita tecnica.