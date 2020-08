Non solo la Juventus, anche la Fiorentina sta cercando un attaccante per la prossima stagione: dopo l'ok di Commisso per l'ex milanista Piatek, i viola stanno studiando anche il profilo di Arek Milik, sul quale c'è proprio la Juventus. I bianconeri stanno lavorando da tempo per l'attaccante polacco cercando l'intesa col Napoli: dopo aver chiesto 40 milioni cash senza contropartite, De Laurentiis ha aperto a eventuali scambi ma il nodo ancora da scegliere è sui giocatori da inserire. E intanto, la Fiorentina prova a inserirsi.