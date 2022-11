Milanè un pericolo per la. O almeno così dicono i numeri. L'unica partita di Serie A in cui l'attaccante delè riuscito sia a segnare che a fornire assist, infatti, è stata proprio contro la squadra bianconera, che tornerà ad affrontare tra poche ore allo Stadio Bentegodi: era il febbraio 2015, quando il giocatore bosniaco, ex Salernitana e ora gialloblù, vestiva la maglia del Cesena.