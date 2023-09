All’andata e in casa è una Juve sempre perfetta quella che gioca contro il Lecce. Il dato è raccolto tutto qui, in queste statistiche: come spiega la Gazzetta, infatti, porta bene ai bianconeri giocare in casa all’andata contro il Lecce. In campionato infatti per la sesta volta di fila è accaduto che i bianconeri vincessero senza subire reti dai salentini. E prima dell’1-0 di ieri è successo altre cinque volte consecutive: 4-0 nel 2010, 2-0 nel 1997, 3-0 nel 1989, 1-0 nel 1988 e 4-0 nel 1985.