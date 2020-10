1









Tutta colpa del covid? Non solo, pure del mercato. Secondo un'analisi di Intesa San Paolo, i conti della Juventus piangono. Parecchio. Per il noto istituto bancario, si stima una perdita di oltre 112 milioni di euro, con un sostanziale pareggio di bilancio nell'esercizio 2021/22.



DOMANI L'ASSEMBLEA - Questo quanto riportato dalla previsione di Intesasanpaolo per quanto riguarda il futuro del club bianconero, alla vigilia dell'assemblea degli azionisti in programma domani: "perdita di 112,9 milioni di euro, che sarebbe assorbita dal solido patrimonio netto dell’azienda (239,2 milioni di euro al FY19-20A)" per la stagione in corso, mentre per il 2021/22 le stime sono di sostanziale pareggio di bilancio (perdita di circa 400mila euro). Con una sola modifica al debito netto, che “riflette l’impatto negativo della pandemia sulle stagioni 2019-20 e 2020-21” e per questo è stimato a 381,6 milioni nel 2020/21 e a 432,9 milioni nel 2021/22". I NUMERI - Lo scorso bilancio si è chiusoinvece con un rosso di 89,7 milioni, ampliato con la rescissione di Gonzalo Higuain (18,3 di negativo). I ricavi sono scesi del 7,7% a 573,4 milioni di euro: diminuzione di introiti da ticketing (-30,4%, 49,2 milioni di euro), di diritti tv (-19,5%, 166,4 milioni) e di merchandising e licensing (-27,9%, 31,7 milioni). C'è una crescita, del 19%, dei ricavi, che sono saliti a 19,6 milioni, mentre sono scesi a 414,1 milioni i costi operativi. Qui sono stati decisivi gli accordi con i giocatori sulal riduzione dei salari.