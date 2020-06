2









Come racconta La Gazzetta dello Sport, 'il buco degli stadi' rappresenta al meglio la crisi che sta vivendo e affrontando il calcio italiano. Senza pubblico, fino a 100 milioni di mancati incassi in Serie A: le porte chiuse, infatti, hanno un impatto fondamentale sui bilanci. Per la Juve si considera una perdita tra i 15 e i 25 milioni di euro, e non solo per i biglietti. Da risolvere poi il nodo abbonati, ecco perché si potrebbe riaprire prima della fine della stagione.



LA JUVENTUS - La Rosea si concentra sulla situazione bianconera: "L’Allianz è stato in questi anni una gallina dalle uova d’oro, non solo per il ticketing ma per tutte le attività collaterali, anche lontano dal giorno della partita (i proventi no matchday ammontano annualmente a 3 milioni)". In effetti, senza pubblico non ci sono gli incassi dal museo, dal tour. E il mega store è aperto, ma senza persone intorno è più dura. Da definire anche la questione abbonati: 4mila tessere premium per i posti più esclusivi con tanto di gare di Champions già prenotate. Cosa succederebbe se la Juve andasse avanti in Europa? Bella domanda...