Come racconta Tuttosport, il nome per il centrocampo della Juventus resta quello di Denis. Ma non sarà facile. Se riuscirà a liberare la casella occupata a centrocampo da Aaron Ramsey - racconta il quotidiano -, "la Juventus ha già le idee chiare su come occuparla: Denis Zakaria è da tempo in cima alla lista dei possibili rinforzi per il reparto di mezzo". I motivi svariano tra mille situazioni. A partire da quelle tecniche, a quelle anagrafiche, ha 25 anni, "passando per le importantissime ragioni economiche, ovvero per il fatto che il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach scade il 30 giugno".