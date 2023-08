Dusansi è nuovamente recato a Monaco di Baviera, ma questa volta il suo viaggio non è legato al mercato dei trasferimenti. Come già avvenuto in passato, prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, l'attaccante serbo ha effettuato una visita medica da uno specialista per trattare i suoi problemi di pubalgia. Questa visita rappresenta un controllo di routine, previamente programmato, e lo ha visto accompagnato dal medico sociale della Juventus, Marco Freschi. L'attaccante dovrebbe rientrare a Torino nella serata.