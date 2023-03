In conferenza stampa verso il Friburgo in Europa League Massimiliano QUI l'integrale) è tornato a parlare di Dusan. Le sue parole:"Perché segna meno? Io di Vlahovic sono contento, soprattutto nelle ultime partite ha fatto una buona gara a livello tecnico. Giocare nella Juve e fare il centravanti titolare ha delle responsabilità diverse. Dusan credo sia cresciuto e sta crescendo, come tutti i giocatori ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui le cose vanno mene bene. Ci sono partite in cui ha fatto gol e giocato male, domenica ha giocato bene e non ha fatto gol. Magari domani farà gol e verrà visto tutto in maniera diversa da parte esterna. Da parte mia, come tutti, deve lavorare per poter migliorare".