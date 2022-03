Queste, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus. Vlahovic non parte dal primo minuto perché Allegri ha deciso di farlo riposare: non dovrebbe esserci alcun problema fisico alla base per il serbo.



Sampdoria (4-3-1-2): Falcone, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Rincon, Candreva, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.