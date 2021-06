La Juventus sta pensando a Dusan Vlahovic per l'attacco del prossimo anno. I bianconeri però dovranno vedersela con la folta concorrenza della Serie A ma anche internazionale: sull'attaccante classe 2000 che ha trascinato la Fiorentina alla salvezza, infatti, ci sono anche Milan e Roma in Italia e il Liverpool in Inghilterra. I Reds sarebbero la squadra più avanti delle altre, avendo già avviato i contatti con l'entourage del giocatore il mese scorso.