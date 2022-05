Mercoledì la Juventus si gioca quasi un'intera stagione contro l'Inter in finale di Coppa Italia. I bianconeri che hanno già raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, dovranno vincere la Coppa Italia per non chiudere la stagione con zero titoli vinti. Sarebbe la prima volta dopo 10 anni. La Juventus infatti è già stata sconfitta in finale di Supercoppa e in Serie A la gara persa contro l'Inter ha escluso i bianconeri dalla lotta Scudetto. Mercoledì all'Olimpico di Roma il tutto per tutto.