Juve, perché vincere oggi è così importante? Per una questione psicologica. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Rosicchiare tre punti a Conte, e passare da -10 a -7 in un una giornata in cui l’Inter è ferma, avrebbe significati soprattutto simbolici, ma anche leggere la classifica da un’altra prospettiva può alimentare le prospettive di rimonta. In ballo ci sono anche sottili equilibri psicologici, perché avere la Juve vicina potrebbe inquietare i nerazzurri e Pirlo lo sa".