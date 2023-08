Speriamo che il vecchio motto juventino “vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta”. E' questa idea che ha contribuito dafino alla bulimia dei parametri zero e degli acquisti a macchia di leopardo privi di programmazione, a creare la crisi degli ultimi anni. Bisogna, invece, “guardare avanti” senza troppa fretta., provando a incassare sia con alcuni giovani, sia con giocatori di maggiore esperienza. Vedi il caso Zakaria Meraviglia, però, in questa paziente ed equilibrata tessitura, loda incassare in comode rate (per Lotito) in ben tre anni in cambioe forse anche a, che, da solo, in quel ruolo fatica assai. Rapido, attento, assai bravo a non perdere palloni in una zona nevralgica del campo in cui i bianconeri, invece, soffrono molto, Rovella è stato uno degli artefici dell'ottimo Monza di quest'anno.A meno che la fretta d'incassare. Fra l'altro, se non andiamo errati, i diciassette milioni rappresentano una minusvalenza e non sembrano giustificati nemmeno dai pochi milioni in ballo per accasare, sempre alla Lazio, un Pellegrini mai davvero sbocciato.Chi fornirà palloni decenti a uno dei due? Non bastano, dunque, gli avvisi di un miglioramento sulle fasce (Cambiaso, Weah) per cominciare a creare una squadra che sappia costruire e filtrare. Magnanelli sarà pure capace di far cambiare mentalità a una compagine statica e impaurita come quella vista negli ultimi anni, ma senza una riforma o un rafforzamento del centrocampo il nuovo corso comincia male.