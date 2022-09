Come racconta Gazzetta, se fossimo in, cercheremmo di intervenire sull’implosione ineluttabile di cui soffre sempre la sua squadra dopo una buona partenza.Un quarto d’ora spettacolare, con Miretti due volte pericoloso al tiro, un 3-5-2 agile e verticale, Paredes che sembra padrone dei meccanismi di gioco. Il confine tra le colpe dei bianconeri e la bravura della Salernitana è labile, ma propendiamo per la prima opzione. La Juve scompare d’improvviso.