La strada che porta alla Serie A parte da Vinovo e passa per la Continassa. Come racconta Gazzetta, Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Matias Soulé l’hanno percorsa a passo spedito e adesso sono una presenza fissa in mezzo ai grandi. E’ per questo che pur non essendo dei nuovi acquisti sono stati trattati come tali. "Presentiamo il frutto del grande lavoro che è stato fatto nel settore giovanile della Juventus – ha detto l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene – che approda in prima squadra".